Giordano su Atalanta-Napoli: "Sfida da tripla, entrambe sono quasi imbattibili"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Immobile e Belotti non possono giocare insieme in Nazionale? "Tutti e due con il sistema di gioco di Mancini non possono giocare. Non hanno le qualità per giocare esterni. In alcune partite magari potrebbe cambiare e provare le due punte. Caputo? Lo dico da diversi anni che è una punta valida. Venivo preso per matto quando lo vedevo bene come vice-Immobile. C'è comunque ancora un campionato da fare e ci possono ancora essere delle sorprese. Io per esempio Berardi lo vedo titolare sulla destra".

Un pronostico per Napoli-Atalanta? "Sarà una sfida spettacolare e piena di gol. E' da tripla, entrambe sono molto offensive. L'Atalanta è quasi imbattibile, così come il Napoli. Punti deboli per entrambe ne vedo pochi".