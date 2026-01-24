Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"

Tutto pronto per le firme sul contratto che legherà il ventiduenne Giovane Santana do Nascimento al Napoli: gli azzurri puntanto sull'attaccante del Verona, acquistandolo a titolo definitivo per circa 2 milioni di parte fissa, con bonus ricchi e progressivi che potrebbero portare l’investimento complessivo fino a quota 20 milioni di euro. Una cifra che racconta fiducia, ma anche aspettative da parte del club di De Laurentiis. TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in Brasile Danilo Gabriel de Andrade, l'allenatore che ha lanciato Giovane nel calcio che conta, dandogli spazio e responsabilità nel Campeonato Brasileiro Under 20:

Danilo, che ricordo ha di Giovane ai tempi del Corinthians?

"Ho lavorato con Giovane nel settore giovanile del Corinthians e posso dire che è sempre stato un attaccante con molta velocità e un’ottima finalizzazione, un jolly in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo. In Under 20 la sua stella brillava già in modo limpido".

C’è un episodio o un aneddoto che lo rappresenta meglio?

"Il calcio è così: le opportunità arrivano e lui è stato bravo a sfruttare la chance che ha avuto al Verona. Ora è il momento della sua affermazione, farò il tifo per lui perché possa spaccare tutto al Maradona e col Napoli".



In Italia qualcuno lo paragona a Ronaldo: rivede qualcosa di simile?

"No, ha caratteristiche diverse. Come ho detto, però, è molto rapido e finalizza molto bene: questo può essere un grande punto di forza per Giovane".

È pronto per il Napoli secondo lei?

"La sua velocità e la sua capacità di chiudere l’azione possono fare la differenza anche a quel livello. Adesso è il momento di dimostrare tutto, è il momento di essere semplicemente Giovane, senza fare paragoni con altri. La personalità non gli manca di certo".