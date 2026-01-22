Giovane, l'esperto di calcio brasiliano: “Ha qualità e fame, con Conte può fare benissimo”

Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano e sudamericano, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Giovane lo conosco dal settore giovanile del Corinthians, è un buon giocatore. Ha qualità, ha già dimostrato in Italia di fare bene e può solo migliorare. Non avrà bisogno di tempo per ambientarsi, conosce il calcio italiano, l’ambiente e le dinamiche. E’ un ragazzo che prometteva molto, è stato bravo Sogliano a portarlo in Italia a parametro zero, pagando solo i diritti di formazione. E' un attaccante ancora in evoluzione e che può fare bene. Se Conte dà l’ok, può far bene a Napoli. Sarà il tecnico a valutare se è adatto al suo gioco.

Il Napoli ha bisogno di calciatori in quella zona di campo visti gli infortuni, non ci si può riporre aspettative enormi ma può crescere tanto ed è già un buon giocatore. Sarebbe un’ottima scelta per la squadra azzurra al momento e sono certo che con Conte potrebbe migliorare ulteriormente, avendo margini di crescita. Tra Maldini jr e Giovane è difficile esprimere una preferenza assoluta. Preferisco il brasiliano perché ha dimostrato le sue qualità giocando con maggiore continuità e inoltre Giovane ha molta fame. Maldini è un giocatore con qualità tecniche e fisiche ma non ha ancora dimostrato la fame di arrivare, sembra accontentarsi. Giovane invece dalle reazioni che ha in campo dà l’idea di essere più “agguerrito”. Si tratta ovviamente di un giudizio maturato non conoscendo personalmente i giocatori. Neres è sfortunato perché nel Brasile ci sono tanti giocatori fortissimi nel suo ruolo, impossibili da mettere in secondo piano. Neres ha qualità, purtroppo spesso fermato dagli infortuni, ma al momento trovo difficile possa trovare spazio nella nazionale verdeoro”.