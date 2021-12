Giovanni Galli: "Pensavo fischiassero il fallo di Giroud, non il fuorigioco"

L'ex portiere, Giovanni Galli, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport, a partire da Milan-Napoli: "La partita è stata intensa, alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. C'è stato l'episodio nel finale ma è stata una bella partita. In questa giornata ci sono state tante sorprese e il campionato sta diventando avvincente".

L'episodio nel finale?

"Personalmente la sensazione, quando sono andati al VAR, era che potesse essere punito il fallo si Giroud, mai mi sarei aspettato che fosse stato fischiato il fuorigioco".

Ieri sono mancati i titolarissimi, tutti sottotono i vari Kessie, Brahim Diaz e Tonali.

"Il Milan ha fatto un percorso con Pioli straordinario. Non so se la squadra a questo punto, in un campionato difficilissimo come la Serie A dove gli avversari ti studiano, sia limitato dalle altre squadre. Il Milan non è brillante ultimamente, mancano i giocatori di velocità come Hernandez, che cambia ritmo alle partite. Gli altri, come Tonali e Kessie, sono giocatori mono passo. Brahim non sta rendendo come tutti si aspettavano e Ibra può fare solo quello che il suo fisico gli permette. Servono gli inserimenti dei centrocampisti che ultimamente non ci sono".

Milan fuori dalla Champions, dopo il Liverpool c'è stato contraccolpo psicologico?

"Sì, deve riprendersi sicuramente. La cavalcata dell'anno scorso per il quarto posto è stata bella e uscire da quarta, pur in un girone di ferro, è stato pesante e c'è stato un contraccolpo. Il Milan è una squadra giovane che deve crescere e ha perso un giocatore carismatico come Kjaer. Sa dare tempi e misure, è stata una perdita importante, nonostante le qualità di Tomori e Romagnoli".