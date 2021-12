Giovinco su Insigne: "A me furono promessi mari e monti che non c'erano"

"Insigne? Me lo chiedono di continuo. Anzi, qui sono proprio sicuri che sia fatta. Lo aspettano per marzo". Sebastiano Giovinco, che ha giocato in Canada, ha parlato al Corriere dello Sport raccontando la sua esperienza anche dalla prospettiva economica: "Quando sono arrivato io nel 2015 mi erano stati promessi mari e montagne che in realtà non c'erano. Ma non voglio scendere nei dettagli".