Benitez fa la Top 11 dei giocatori che ha allenato: c'è un ex Napoli

L'allenatore Rafa Benitez, ex tecnico di grandi club come Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Napoli e Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha stilato la Top 11 dei calciatori che ha allenato. Di seguito le sue scelte.

Portiere. Reina, Julio Cesar o Peter Cech?

“Direi Reina perché è stato con me più tempo, ma anche gli altri due sono bravissimi”.

Un terzino destro tra Maicon, Azpilicueta e Carvajal:

“Scelgo Carvajal”.

Due difensori centrali tra Sergio Ramos, Pepe, Terry, Samuel, Koulibaly, Carragher:

“Sergio credo che sia il più forte. Mi spiace per gli altri, ma ritengo che Sergio Ramos e Pepe insieme siano bravissimi”.

Terzino sinistro. Zanetti, Riise o Ashley Cole?

“Mettiamo Zanetti”.

Due mediani tra Gerrard, Mascherano, Xabi Alonso, Kroos Modric e Cambiasso:

“Per me Xabi Alonso e Gerrard”.

Un esterno destro tra Bale, Callejon e Kuyt:

“Dico Bale”.

Trequartista. Uno tra Sneijder, Lampard e Hamsik:

“Direi Lampard”.

Esterno sinistro. Hazard, Cristiano Ronaldo o Eto’o?

“Questa è difficilissima… Li metto tutti e tre (ride, ndr). Però se dobbiamo fare la scelta per la traiettoria, diciamo Cristiano Ronaldo. Però veramente gli altri due mi piacciono tantissimo”.

Centravanti. Uno tra Fernando Torres, Benzema, Higuain e Milito:

“È difficilissimo. Allora dico Torres perché è stato con me per più tempo. Benzema credo che è molto intelligente, Milito ha fatto benissimo prima. Io credo che tutti e quattro sono… però se devo fare una scelta dico Torres”.