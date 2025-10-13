Benitez fa la Top 11 dei giocatori che ha allenato: c'è un ex Napoli
L'allenatore Rafa Benitez, ex tecnico di grandi club come Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Napoli e Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha stilato la Top 11 dei calciatori che ha allenato. Di seguito le sue scelte.
Portiere. Reina, Julio Cesar o Peter Cech?
“Direi Reina perché è stato con me più tempo, ma anche gli altri due sono bravissimi”.
Un terzino destro tra Maicon, Azpilicueta e Carvajal:
“Scelgo Carvajal”.
Due difensori centrali tra Sergio Ramos, Pepe, Terry, Samuel, Koulibaly, Carragher:
“Sergio credo che sia il più forte. Mi spiace per gli altri, ma ritengo che Sergio Ramos e Pepe insieme siano bravissimi”.
Terzino sinistro. Zanetti, Riise o Ashley Cole?
“Mettiamo Zanetti”.
Due mediani tra Gerrard, Mascherano, Xabi Alonso, Kroos Modric e Cambiasso:
“Per me Xabi Alonso e Gerrard”.
Un esterno destro tra Bale, Callejon e Kuyt:
“Dico Bale”.
Trequartista. Uno tra Sneijder, Lampard e Hamsik:
“Direi Lampard”.
Esterno sinistro. Hazard, Cristiano Ronaldo o Eto’o?
“Questa è difficilissima… Li metto tutti e tre (ride, ndr). Però se dobbiamo fare la scelta per la traiettoria, diciamo Cristiano Ronaldo. Però veramente gli altri due mi piacciono tantissimo”.
Centravanti. Uno tra Fernando Torres, Benzema, Higuain e Milito:
“È difficilissimo. Allora dico Torres perché è stato con me per più tempo. Benzema credo che è molto intelligente, Milito ha fatto benissimo prima. Io credo che tutti e quattro sono… però se devo fare una scelta dico Torres”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro