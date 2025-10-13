Capello: "Scudetto? È una grande battaglia. Napoli e Inter sono lì con altri 3 club"

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A riguardo la corsa al titolo nel campionato italiano. Di seguito un estratto.

Secondo lei, questa lotta scudetto che è già iniziata sarà avvincente come quella dell’anno scorso? “Mi aspetto qualcosa di più: ci sono quattro squadre che lottano per lo scudetto. Ci sono squadre che sono in costruzione e che stanno facendo bene. Le due che tutti aspettavano senza problemi, Napoli e Inter, poi c’è la Juventus e c’è la Roma che è una sorpresa. E poi c’è il Milan. Per cui è una grande battaglia”.