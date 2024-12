Giubilato vota Juan Jesus: "Serve la sua esperienza per non staccarsi dalla vetta"

David Giubilato, dirigente sportivo ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io schiererei Juan Jesus al posto di Buongiorno, conosce l’ambiente e certi tipi di partite. Il Napoli non si deve staccare dalla vetta, ma ci sarà bisogno di affinità tra i difensori e di esperienza di cui gode Juan Jesus.

Io avrei preferito giocare anche la Coppa Italia onestamente perché è una competizione che dà la possibilità a chi gioca meno di recuperare minuti. L’Inter è strutturata bene, ha due squadre, l’Atalanta non si ferma più, e per il Napoli potrebbe essere un vantaggio giocare solo le gare del campionato”.