Giuffredi boccia Allegri: "Non è l'allenatore giusto per il Napoli! Ce ne sono solo 2 idonei..."

Mario Giuffredi, procuratore sportivo che al Napoli ha Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e non solo, ha parlato anche della futura guida tecnica azzurra nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: Allegri? Uno degli allenatori più importanti del calcio europeo. Ma, è l'allenatore giusto per il Napoli? Non credo lo sia. Non tutti i vestiti vanno bene a tutti. Credo che al Napoli possano allenare solo Gattuso e Sarri se non si vuol perdere altro tempo. Allegri si dovrebbe anche abituare ad una realtà diversa. Senza Champions mi sarebbe piaciuto Juric. Stiamo parlando di un grandissimo allenatore.

Pirlo? La Juve sta cambiando tanto, con giovani che stanno facendo il cambio generazionale. Se va in Champions dopo due Coppe che vuoi dirgli? Se non dovesse andare in Champions è diverso, ma senza denigrare il suo lavoro. Vero anche che il Milan è stata la squadra che meriti di più di entrare in Champions per quello che ha fatto. Il segreto di Gattuso? Ha pensato ad Umberto Chiariello (ride, ndr)".