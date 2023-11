Giuffredi: “Garcia? Mi dispiace molto per come è andata, ma le colpe non sono solo sue”

L’agente Mario Giuffredi, nel corso del suo intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche dell’esonero di Rudi Garcia

L’agente Mario Giuffredi, nel corso del suo intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche dell’esonero di Rudi Garcia: “Mi dispiace molto per come sia andata, è una bravissima persona: le colpe sono di tutti non solo sue. Mazzarri? Mi auguro che sia l’uomo giusto, nel momento giusto. Ha un vantaggio: conosce l’ambiente e il presidente e ha una grandissima voglia, vuole dimostrare di essere un allenatore importante”.