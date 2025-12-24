Giuffredi: "Politano crede in Conte e la panchina non era un problema. Su Di Lorenzo..."

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

"Di Lorenzo alza un altro trofeo da capitano? Il 2025 non poteva essere migliore dal punto di vista calcistico. Si è vinto uno scudetto unico ed inaspettato dopo un anno precedente disastroso, poi è arrivata la Supercoppa che rappresenta un qualcosa di ulteriormente bellissimo. Sono convinto che il Napoli possa arrivare ai playoff di Champions League, che è una competizione difficile perché si incastra con il campionato. Ben figurare in tutto non è facile quando hai tanti infortuni importanti, ma sono sicuro che gli azzurri faranno bene”.

Politano è diventato un jolly? Matteo fa tutte queste cose dal punto di vista tattico perché ha raggiunto una grande maturità calcistica ed umana. Il rendimento è sempre verso l’alto a prescindere dal ruolo. Crede molto in quello che gli trasmette Conte e segue alla morte le sue disposizioni. Lui ha veramente la voglia di vestire la maglia del Napoli e si sacrifica su tutto, siamo contenti che ci sia questo spirito perché testimonia attaccamento. Siamo sempre stati sereni anche quando non ha giocato per quelle 4-5 partite. Per noi è normalità, l’allenatore ha gestito al meglio il momento di Politano che doveva ricaricare le batterie prima di ripartire”.