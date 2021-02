Giuffredi su Giuntoli: "Gli consiglio di lasciare Napoli per dimostrare il suo valore"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore sportivo Mario Giuffredi. “La squadra ha vinto contro la Juve una partita di grande orgoglio, di grande dignità, perché il Napoli ha subito tante di quelle ingiustizie dovute agli infortuni e si è resa conto che arrivavano problematiche continuamente ma ha dimostrato che si può fare comunque bene e lottare anche in questi momenti complicati

Conosco la storia di Giuntoli, la sua passione. Mi auguro che vada altrove l’anno prossimo, dove forse può esprimersi meglio nel fare il suo lavoro perché è un uomo di grande competenza e una persona molto seria. Mi auguro per lui che possa andare a fare il suo lavoro da un’altra parte. Bisognerebbe lavorare in una condizione di maggiore serenità così da evitare tutte queste tensioni. Hysaj andrà via dal Napoli per volontà della società e non del giocatore”.