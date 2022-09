Giuliani: "Fossi in Meret non mi offenderei per Navas, nessuno l'ha discusso tecnicamente"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fulvio Giuliani, direttore del giornale La Ragione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fulvio Giuliani, direttore del giornale La Ragione: “Navas? Se io fossi Meret non mi offenderei. Non fra tanto ci sarà un tema, o lo paghi e allunghi il contratto o non lo rinnovi. Tra professionisti se si ragiona in termini di ripicche non si dura un giorno. Se si va a parlare in modo sereno col giocatore, si può parlare del rinnovo prima della pausa per il Mondiale secondo me. È un ottimo portiere che potrebbe in tempi non lunghissimi giocarsi la porta della Nazionale, non penso che Donnarumma sia inamovibile. Il Napoli non è la squadra più forte del campionato. Prima o poi si dovrà smettere di parlare dell’anno scorso. È evidente che il Napoli non sia la squadra più forte delle prime 8, ma è altrettanto evidente che nessuna si stacchi dal gruppo. In questo momento manca quella squadra”.