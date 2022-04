Giuntoli crede allo Scudetto: "Perché no? Siamo in volata e abbiamo i valori giusti"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli parla anche di Scudetto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli parla anche di Scudetto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Arrivati fino a questo punto vuol dire che ci sono valori importanti, staff e rosa di livello. In volata ci siamo anche noi, quindi perché non credere allo Scudetto? Affrontiamo queste partite cercando di farle tutte nostre".

Sulla sconfitta con la Fiorentina: "Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta, ma contenti di aver portato la gente allo stadio. Per questo il dispiacere è doppio. Se si va ad analizzare bene la partita con la Fiorentina nel primo tempo potevamo andare in vantaggio e chiuderla. Abbiamo fatto evidentemente qualche errore, il mister analizza tutto come al solito, ma ora bisogna ripartire. Quest'anno la squadra quand'è caduto è sempre ripartita, avendo grandissime reazioni. Siamo fiduciosi".

Napoli-Roma partita ideale per ripartire? "Siamo un animale ferito, ma non morto. Vogliamo ripartire. Ci manca sempre l'ultimo pezzettino, va fatto con più leggerezza, con la consapevolezza di poterlo fare perché abbiamo tutto per farlo".

La classifica dice che il Napoli può crederci fino alla fine allo Scudetto. "Chi riesce a vincere per tanto tempo è perché ha credito per avere leggerezza. Noi dobbiamo avere la leggerezza per sopportare lo stress che vincere dopo tanto tempo ci porterebbe e ci ha portato. Ma dobbiamo pensare solo al campo, a giocare a calcio perché questa squadra, quando l'ha fatto, ha battuto tutti".