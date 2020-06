Giuntoli: "Gap con la Juve? La Lazio ha creduto in un progetto ed ora è competitiva"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato il protagonista della 12^ puntata de 'Il calciomercato che verrà' in onda su Sky Sport 24 (clicca qui per l'intervista integrale). Il ds si è soffermato sulla distanza da colmare con le big di Serie A: "Accorciare il gap con la Juventus? Ci siamo andati molto vicini negli scorsi anni, ora siamo ripartiti su un percorso nuovo. Ora pagherà la coerenza del progetto. Vediamo ad esempio la Lazio, l'anno scorso non fece bene, ma se credi in un progetto poi torni competitivo. Quanto ci vorrà non lo so, ma crediamo nel progetto con Gattuso e siamo convinti che torneremo almeno dove eravamo.