Giuntoli non dimentica: "Con l'Atalanta una rabbia come solo con la Juve in semifinale di Coppa Italia"

Nel corso dell'intervista a Kiss Kiss Napoli, il ds Cristiano Giuntoli dopo aver parlato dell'arbitro Giacomelli è tornato anche su un'altra partita che penalizzò tantissimo il Napoli, quella in semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus.

Quella con l'Atalanta è la gara che ti ha fatto più arrabbiare? "Sì, forse solo la semifinale di Coppa Italia con rigore su Albiol e poi rigore sulla ripartenza alla Juve portò ad una rabbia simile. Non ne facciamo un caso, vogliamo chiarezza, non vogliamo aiuti ma in questo momento non c'è chiarezza. Il VAR deve essere un ente esterno con ex giocatori"