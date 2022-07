Giuntoli non si sbilancia: “Kim? Bravo, come altri che seguiamo. Valutiamo e poi affondiamo”

"Stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso”.

Conferenza di fine ritiro in casa Napoli. Cristiano Giuntoli, nel penultimo giorno della squadra in Val di Sole, nel corso della conferenza stampa direttamente dal teatro di Dimaro ha risposto così alla domanda su Kim Min Jae, obiettivo del Napoli: "Kim? E' un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso”.