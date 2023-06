Giuntoli presto alla Juve? Alvino: "No, ADL non vuole liberarlo! A Torino fanno ciò che vogliono..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "De Laurentiis non ha sbagliato mai un allenatore e il prossimo sarà sulla falsariga delle scelte fatte finora. Giuntoli? Ha un anno di contratto, De Laurentiis non vuole liberarlo. In questo momento i rapporti sono ridotti ai minimi termini. A dispetto di quello che sento e leggo, non è una situazione che si sbroglia a stretto giro di posta. A Torino fanno quello che vogliono, ma quando c'è De Laurentiis con un contratto bisogna andarci cauto perché il presidente è puntiglioso e ci tiene tanto a rispetto di contratti e regole".