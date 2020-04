Giuntoli su Meret: "Ora sta migliorando con i piedi e siamo contenti della sua crescita"

Nella sua intervista via Skype a Sky Sport 24, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha speso parole importanti per Alex Meret, finito in panchina nell'ultimo periodo.

Meret troppo importante per il Napoli? "Sì, è molto bravo, è cresciuto molto, l'abbiamo preso dopo 18 gare di serie A. Ha avuto qualche problema fisico, Rino gli ha preferito Ospina ma siamo contenti perché sta crescendo anche col lavoro con i piedi e sta diventando quello che noi credevamo".