Glik su Osimhen: "E' talentuoso ma Serie A e Ligue 1 sono due campionati diversi..."

Kamil Glik è tornato in Italia dopo diversi anni in Francia con la maglia del Monaco. Il difensore giocherà il prossimo anno con il Benevento, e le telecamere di Sky Sport hanno intervistato il giocatore polacco che si è soffermato sul neo acquisto azzurro Victor Osimhen: "E' molto talentuoso e ha fatto grandi numeri in Francia. La League 1, però, è molto diversa dalla Serie A e non so dire se si riuscirà a confermarsi a questi livelli".