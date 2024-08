Gnocchi: "Conosco Conte, non guarda in faccia a nessuno. Vi dico il miglior acquisto"

vedi letture

Gene Gnocchi, comico e noto tifoso del Parma, ha rilasciato un’intervista a CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione 'Calciomania': "Quell’anno in cui fui brevemente tesserato per il Parma, si salvarono con l’Empoli all’ultima giornata e non potei esordire. Ma fu un anno bellissimo, perché feci qualche allenamento ed anche qualche amichevole e mi sono divertito parecchio. Peccato non esser riuscito a scendere in campo, ma è stata un’esperienza fantastica.

Io sono tifoso del Parma, perché ho tanti amici lì. Inoltre, la squadra quest’anno è interessante e c’è la probabilità di andare allo stadio e vederla giocare davvero bene.

Conosco Antonio Conte, perché mi sono allenato a Bari quando avevo uno spettacolo lì. Mi ricordo che lui mi prese per fare l’allenamento e mi fece fare le stesse cose che facevano gli altri. Non guarda in faccia a nessuno, però è stato molto simpatico.

Lukaku se sta bene fisicamente è un ottimo innesto, soprattutto per il Napoli di adesso che non ha punte di ruolo. Credo che abbia un rapporto con Conte molto stretto e farà di tutto per farsi voler bene dalla piazza. L’acquisto migliore del Napoli, però, è David Neres: credo che darà molte soddisfazioni al popolo partenopeo. Magari la gente non lo conosce ancora bene, ma è forte. Questo tridente del Napoli è davvero interessante.

De Laurentiis ha fatto male i calcoli, pensava di vendere Osimhen ad un prezzo maggiore ed invece si ritrova a doverlo svendere. Post scudetto poteva andare via ad oltre 100 milioni, mentre ora si parla di 50-60.

Una griglia di partenza? Con il calciomercato ancora aperto non è facile. L’Inter deve avere ancora voglia: è questo l’elemento fondamentale. Simone Inzaghi deve trasmettere la voglia di ripetersi. A Napoli sapete bene che una volta vinto lo scudetto si rischia di avere la pancia piena. La Juventus la vedo bene, perché Motta lo conosco ed ha le idee chiare e non guarda in faccia a nessuno: gioca chi è più in forma. In questo discorso ci metto anche il Napoli, che con Lukaku e McTominay può fare bene. Il Milan mi ha deluso tantissimo, perché non puoi tenere i difensori così alti, soprattutto contro il Parma.

Io sono per il calcio vecchio, non per il VAR. Non è possibile che se uno fa gol gli viene annullato dopo 5 minuti, dopo aver esultato sotto la curva, magari per un fuorigioco millimetrico. Per chi ama il calcio questa cosa è intollerabile. Il calcio è immediatezza, è la gioia immediata".