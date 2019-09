Gomorra, l'attore Esposito: "Sarà un campionato avvincente, Lozano potenziale crack"

Salvatore Esposito, attore protagonista della serie 'Gomorra' nei panni di Gennaro Savastano, parla così a Marte Sport Live: "Credo che il Napoli abbia qualcosa in più rispetto all'Inter e qualcosa in meno rispetto alla Juventus. Sono sicuro che sarà un campionato molto avvincente.



Voto al mercato? Calcolando il mercato in entrata e quello in uscita è da 8. Se fosse arrivato James sarebbe stato da 9, se fossero arrivati sia James che Icardi sarebbe stato un 10 pieno.

Giocatore su cui puntare? Lozano tutta la vita. Ho sperato sin da subito nel suo arrivo è un potenziale crack.



Perchè sei tifoso del Napoli? Mio padre è un grande tifoso e mi ha trasmesso questa grande passione.



Qual'è stata la tua prima partita allo stadio? Napoli - Milan è stata la mia prima partita allo stadio, perdemmo con goal di Weah e propio li nacque la mia passione per i colori azzurri.



Momento più emozionante da tifoso del Napoli? Il goal di Koulibaly a Torino.



Il momento piu brutto? La settimana dopo quando perdemmo lo scudetto.



Idolo del Napoli? Credo che Hamsik entri di diritto nella storia del Napoli, ci metto poi Lorenzo Insigne se ci farà vincere lo scudetto".