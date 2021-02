Granada, Montoro: "Parole di Gattuso? E' passata la squadra migliore nei 180 minuti"

Angel Montoro, centrocampista del Granada, è intervenuto ai microfoni di Cadena Ser per dire la sua sul passaggio del turno in Europa League ai danni del Napoli: "Quello che ho siglato allo stadio Diego Armando Maradona è stato il mio primo gol in Europa. Sono molto contento della mia prestazione, segnare in quest'occasione ha avuto un sapore diverso per me, perché questa rete ha aiutato la nostra squadra a qualificarsi agli ottavi di finale. Per noi è un traguardo storico.

Il sorteggio non ci ha aiutato, dal momento che abbiamo dovuto affrontare un avversario molto difficile da battere. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, ma possiamo contare su un gruppo unito e dun Rafa Silva in più: ha fatto davvero una grande prestazione. Cosa penso delle parole di Gennaro Gattuso? Io so solo che questa sfida è durata 180 minuti ed a passare il turno è stata la squadra che ha fatto meglio nelle due gare", ha commentato l calciatore del club andaluso a fine partita".