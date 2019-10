Grandoni ha marcato Mertens in Nazionale: "E' un fuoriclasse, difficile limitarlo. Merita di superare Diego..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea Grandoni, difensore della Nazionale di San Marino. Con lui si è parlato della gara contro il Belgio di Mertens, attaccante in forza al Napoli: “Ho giocato sul lato di Mertens e devo ammettere che merita di raggiungere Maradona nella classifica dei gol con la maglia del Napoli perché è un fuoriclasse. Tenerlo a bada è stato complicato, soprattutto nel primo tempo siamo andati in difficoltà. Abbiamo giocato in Belgio contro una grandissima squadra. Mertens è vero che non ha segnato, ma ha colpito anche un palo ed è andato vicino al gol in tante occasioni. Abbiamo provato a fare il nostro meglio, ma è stato difficile limitarli".