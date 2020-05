Grassani: "Vicini alla meta, col nuovo protocollo si vede la luce per la ripartenza"

Mattia Grassani, avvocato difensore dei medici del calcio e, tra gli altri, della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo a metà dell'ultimo muro per arrivare alla meta. Siamo vicini, ora è tutto più possibile per ripartire. Con il precedente protocollo sarebbe stato difficile trovare medici che si sarebbero presi tutte le responsabilità penali. Ci sono state delle integrazioni di buonsenso e ora si vede la luce per ricominciare".

SCADENZA CONTRATTI - "La questione contrattuale è stata preceduta da un provvedimento che è quello del differimento del termine della stagione. Se prima del 2 agosto nessun club potrà far allenare un nuovo acquisto, ecco che da questa base si può pensare ad una taratura dei contratti di prestazione sportiva. Il salto che si chiede, dal 30 giugno, +è stato fortemente agevolato da Gravina".