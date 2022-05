Grava presenta Ambrosino: "Ricorda Gaetano e Insigne, ha voglia di crederci e crescere"

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile SSC Napoli, a Kiss Kiss Napoli

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile SSC Napoli, a Kiss Kiss Napoli parlando del bomber della Primavera azzurra: “Ambrosino è molto simile a Gaetano e Insigne perché ha sempre voglia di crederci e di crescere. Il percorso non è mai facile e vanno fatti tanti sacrifici. Vergara ci sta dando buone soddisfazioni, ma è ingiusto parlare dei singoli perché in tanti secondo me hanno la possibilità di fare una grande carriera da professionisti. Quindi mi auguro che si migliorino e che crescano quanto più possibile per togliersi quante più soddisfazioni possibile”.