Gravina a Le Iene: "Mondiale? Dispiace, ma gente ora dimentica cose straordinarie fatte"

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"Mi sento amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano e soprattutto per non aver scelto prima di andare via nel momento in cui mi sono reso conto che tutto quello che è stato fatto non poteva essere migliorato". Così il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, in una intervista rilasciata a 'Le Iene', in onda questa sera su Italia 1.

"Quello che non posso accettare è che qualcuno si permetta a ogni livello di definirmi indegno - ha proseguito - Cosa è stato fatto? Delle cose molto interessanti sotto il profilo dell'equilibrio economico-finanziario, sotto la presidenza Gravina è arrivata la co-assegnazione di Euro2032, il terzo evento sportivo più seguito al mondo. La gente forse ha dimenticato il lavoro straordinario che è stato fatto: dopo 53 anni abbiamo vinto l'Europeo, l'Under 17 ha vinto per la prima volta gli Europei".