L'ex interista Bini: "Bel passo verso lo scudetto, ma aspetto a parlare..."

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"lo sono molto contento di quello che ha fatto Chivu. Dopo Como siamo messi bene, ma aspetto per una questione scaramanzia..."

Graziano Bini, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com in cui ha parlato proprio della corsa scudetto con il Napoli: "Credo che l'Inter abbia fatto un bel passo verso lo scudetto, a Como, siamo messi bene, però io aspetto a parlare, anche per una questione anche di scaramanzia".

Che ne pensa dell'impatto avuto da Chivu all'Inter?

"lo sono molto contento di quello che ha fatto. Non lo conosco personalmente, ma anche da fuori mi sembra una persona molto a modo ed un bravo allenatore. Ha preso in mano una squadra che non era più una squadra. Era un gruppo di giocatori che veniva fuori da un momento disastroso e secondo me ha lavorato molto bene sulla testa dei giocatori".

Adesso sembra che tanti di questi giocatori siano un po' in bilico sul mercato, lei pensa che ci sarà una rivoluzione in estate?

"lo credo che una rivoluzione non serva, però magari se qualcuno va via per l'età avanzata è certo che bisogna trovare dei sostituti e rinnovare un po' la squadra come naturale che sia".

Chi vedrebbe bene per succedere a Gattuso sulla panchina della Nazionale?

"Ammiro tanto Gattuso, lo ammiravo prima come giocatore, oggi come allenatore e come persona. Per me non è che abbia tante colpe: i giocatori sono quelli li. E se avessimo passato il turno in dieci contro undici, cosa avrebbero detto? Visto che a dieci minuti dal 90' eravamo in vantaggio... E i gol sbagliati? Sul successore: non so se sarà Conte o chi per esso, al momento non c'è nemmeno il presidente...".

E per la FIGC? Si parla di Malagò, c'è anche Abete.

"Non conosco bene i profili, quello che so è che per portare avanti un certo tipo di discorso ci vorrà tanto tempo questo è fuori di dubbio. Un ex calciatore? lo ho fatto il calciatore e preferirei che mettessero un ex calciatore, che sia Maldini o Del Piero e via dicendo. Uno che capisca di più le cose di campo. Che lavori con i giovani. E che metta un freno agli stranieri: alcune squadre non ne hanno nemmeno uno in campo, è un disastro".