Criscitiello: “Inter ha vinto contro nessuno! A Napoli polvere sotto al tappeto…”

vedi letture

"A Napoli erano contenti fino a una settimana fa perché forse riapriva lo scudetto, ma non lo vincerà e ha una fatto figuraccia in Coppa Italia e Champions"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha analizzato il rendimento delle squadre di Serie A in questa stagione, criticando duramente il calcio italiano: "Cosa dobbiamo fare noi che l'Inter ha vinto il campionato? Che rinnovano il contratto a Chivu perché ha vinto contro nessuno perché ha fatto una brutta figura in Champions League? Perché il Milan cambia di nuovo tutto ma forse non cambia niente, come la FIGC? A Napoli erano contenti fino a una settimana fa perché forse riapriva lo scudetto, invece non lo vincerà e ha fatto una figuraccia in Coppa Italia e ha fatto una figuraccia in Champions League... va tutto bene perché dobbiamo prendere la polvere e nasconderla sotto al tappeto. È tutto perfetto.

La Roma con Gasperini è fuori dalla Champions, Gasperini fuori dall'Atalanta sta facendo schifo. E il Como che doveva fare il salto definitivo poi però crolla: un punto con l'Udinese e zero con l'Inter quando era in vantaggio 2-0? Cioè, ditemi una che si salva. Se mi dici l'Inter, per me no perché ha quella macchia della Champions e il campionato lo vincerà perché dietro non c'è nessuno. Per me non si salva, stagione positiva se vince lo scudetto ma non stra positiva o eccezionale. Il Milan sta facendo il minimo indispensabile e forse anche meno. Juventus? Se va in Champions ha fatto il minimo indispensabile e anche meno. La Roma? Se va in Champions raggiunge l'obiettivo altrimenti per me è fallimento il primo anno di Gasperini. La Lazio senza tifosi e senza Europa, casino totale. La Fiorentina ha fatto una stagione vergognosa e indecente, da schiaffi calcistici. Il Bologna stagione pessima.

Il Como lo salvo, sì certo, anche se 150 milioni li ha spesi. L'Atalanta falsa partenza: sì bene, ma la macchia di aver sbagliato allenatore ad inizio anno. Chi dobbiamo salvare? Il Sassuolo o l'Udinese, che stanno a metà classifica non è che hanno fatto uno step. Dimmi una sola squadra tra le 20 che in Italia ha fatto di più di quello che ci aspettavamo".