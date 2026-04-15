Bezzi fa un nome a sorpresa: "Napoli, prendi questo allenatore se Conte va via"

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"Gasperini al Napoli? Non credo. Per me non è adatto neanche Vincenzo Italiano, io ci metterei un altro allenatore in lista"

Gasperini al Napoli?

"Non credo. Per me non è adatto neanche Italiano, io ci metterei in lista Thiago Motta. Sarri-Fiorentina? Paratici sta corteggiando, da quanto so, Fabio Grosso", così il giornalista Gianni Bezzi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, sul possibile sostituto di Antonio Conte in caso di addio alla panchina del Napoli.

Serie A, si prospetta un'estate rovente per le panchine:

"Quest'anno credo ci sarà un valzer di quelli pesanti. Sicuramente ci potrebbe essere il ritorno di Inzaghi in Italia, che è anche a rischio esonero in Arabia. E potrebbe anche andare in Nazionale. Mi risulta anche che ci potrebbe un posto in Federcalcio per Ranieri. Quello che sta accadendo alla Roma è un fatto molto grave. Poi la Lazio potrebbe cambiare. Sono solo un paio le panchine certe. E non escluderei anche l'addio di Allegri, magari in Nazionale".

Chi è che ha fatto un'impresa quest'anno come allenatore?

"Direi l'allenatore dell'Udinese, Runjaic. per me ha fatto un ottimo lavoro. E poi Grosso. Per me Vanoli non ha fatto un'impresa".

E Sarri?

"Sarri ha lavorato in una situazione disastrata, gli hanno dato via giocatori, senza mercato in estate, c'erano altri giocatori che dovevano partire, e poi gli infortuni. Gioca in uno stadio vuoto".