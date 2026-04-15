Fedele: "60mln dalla Champions ADL sa già come spenderli"

vedi letture

L'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio: "L'ultimatum di ADL a Conte? La storia dice che Conte non dura più di due anni e ADL non può spendere più certe cifre. Conte è animale da campo ma pessimo in comunicazione, i giocatori però gli danno l'anima. II Napoli deve abbassare il costo del lavoro. I prossimi 60 min che arriveranno dalla Champions saranno già investiti per i riscatti. ADL ha fatto sempre meglio di tutti con i conti negli anni. Non doveva però dire certe cose sulla questione procuratori, perchè doveva fare i nomi.

II Napoli deve ringiovanire, ha una media alta e non può andare avanti cosi. Se Conte accetta un programma del genere e la Nazionale non lo vuole, chi gli da questi soldi? In caso di scelta di un altro allenatore, io direi di puntare su Maresca. Gasperini al Napoli con Conte alla Roma? Può essere un triangolo plausibile, se ci mettiamo Allegri in Nazionale. Che succederà alla Roma? Per me andrà via Ranieri e potrebbe esserci Giuntoli, molto amico di Gasperini".