Gravina esalta Spalletti: "Ora capisco perché il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha presenziato questa mattina all'evento 'Italia-Inghilterra, derby d'Europa', in scena questa mattina all'ambasciata italiana a Londra.

A Ferragosto c'è stato il cambio di ct. Ci siamo messi alle spalle il passato?

"Sotto il profilo sportivo sì, è tutto alle spalle. Voglio ancora una volta ribadire la ferita che ancora non ho superato, un'amarezza che sul piano umano non si riesce a rimuovere. Avevo col Mancio un rapporto di massima disponibilità e la sua è stata una modalità inusuale... In quattro giorni abbiamo centrato un risultato importante sotto il profilo sportivo, ho apprezzato subito le sue modalità, sia sportive che tecniche. Ora capisco perché Napoli ha centrato quel risultato importante, non è facile vincere uno Scudetto a Napoli dopo 33 anni. Luciano ha vinto con modalità altamente significative. Ogni sono entusiasta perché ha portato in Nazionale un entusiasmo contagioso che stanno vivendo tutti, soprattutto i calciatori. Lo devo ringraziare perché a volte quando si avvia un rapporto con un tecnico ci sono molte riflessioni da fare, ma lui mi ha dato disponibilità in bianco e non mi era mai capitato".