Gravina sul Bari di De Laurentiis e multiproprietà: "Dato tempo congruo per decidere"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche di multiproprietà e della situazione legata al Bari di proprietà della famiglia De Laurentiis, già proprietaria del Napoli, spiegando che i tempi per scegliere quale club tenere e quale cedere sono abbastanza lunghi per permettere di trovare la migliore soluzione possibile: "Il Consiglio Federale ha fatto una scelta, eliminando ogni possibile conflitto d'interesse, e dato un tempo congruo alla proprietà, oltre due anni e mezzo, per cedere uno dei due club. - continua Gravina - Bari sta tornando ad essere una realtà importante per il calcio italiano".