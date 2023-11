Graziani: "A Bergamo la squadra ha dimostrato che non ne poteva più di Garcia"

Ciccio Graziani è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni.

Ciccio Graziani è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il segnale che è arrivato da Bergamo? I giocatori non ne potevano più di Garcia, non c’era feeling con il vecchio allenatore. Mazzarri non è uno fa i miracoli, ha fatto cose semplici, non ha toccato nulla, ha riportato la squadra a giocare come l’anno scorso. Ha detto ai giocatori di fare come già sapevano. Non ha stravolto nulla.

Osimhen con quella scivolata dell’assist ad Elmas ha dimostrato che è tornato con la voglia giusta per riportare il Napoli in alto. Sabato non era facile vincere contro l’Atalanta, ora però bisogna dare continuità. Il Napoli deve uscire dal campo con la consapevolezza di dire al mondo: siamo guariti. Ancelotti non rinnova con il Real solo nel caso in cui va in Brasile. Se non va lì dove ci sono state tante polemiche nazionalistiche figuriamoci se non rinnova”.