Graziani: "A Napoli farebbe il secondo, fossi nella Fiorentina prenderei lui"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex allenatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato delle trattative di mercato dei viola: "Io non mi innamoro più dei nomi. Se va via Nico e arriva chiunque che farà come lui se non meglio, va bene. Restano le società e i tifosi, i giocatori vanno e vengono. Basta vedere il numero degli abbonati per capire la passione del tifo. La società sa quanta aspettativa c'è per la prossima stagione. Anche Tessmann, ha si dimostrato buone cose, ma è da giorni che parliamo di lui. E' un nome che non mi scalda il cuore.

Portiere? Cambiamolo. E' arrivato il momento di pensare a prendere altro. Terracciano deve restare per coprire ogni emergenza. Io pensavo a Caprile. A Napoli farebbe semplicemente il secondo a Meret. Anche Musso è un profilo interessante. La Fiorentina ora fa fatica. Se non riesci a cedere, acquistare è difficile. Pradè ha detto che ci sarà una squadra più competitiva. Ora fidiamoci di Pradè, tanto sarà il campo a parlare. Ricordo che il mercato finisce il 31 di questo mese. Abbiamo un importante preliminare e il campionato. Non vorrei mai che la squadra partisse male, sennò sarà una pioggia di critiche".