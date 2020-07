Graziani, che bordata ad ADL: "Playoff e playout? Il caldo ha fatto male a qualcuno..."

Francesco Graziani, allenatore ed ex campione del mondo nel 1982, si è schierato nettamente contro l'idea di Aurelio De Laurentiis circa play-off e play-out nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva: "Idea playoff e playout? Stiamo attraversando un momento di grande caldo e questo ha fatto male a qualcuno. L'idea di spezzare le squadre in 2 tronconi non ha senso. L'unica cosa che cambierei è il numero delle squadre, che ridurrei a 18 o 16".