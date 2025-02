Graziani: "Conte non spreme nessuno, il Napoli non ha alternative. Ecco a chi mi affiderei"

Ciccio Graziani, allenatore ed ex campione del mondo, è intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: "Gli infortuni del Napoli? Momentaccio, nell'arco di una stagione prima o poi succede, peccato siano arrivati tutti insieme. A questo punto mi affiderei a Ngonge, non si può pensare che giochi bene se non vede mai il campo, se non gioca mai va in difficoltà. Quando mancano certe prerogative, è normale che poi ti mancano i riferimenti, fossi in Conte punterei su Ngonge. Il belga può anche fare la fase difensiva, Raspadori è più una seconda punta, il calcio moderno comunque vuole che tutti facciano le due fasi, in attacco ed in difesa.

Conte non spreme nessuno, al limite possiamo dire che il Napoli non ha alternative in rosa: l'errore, infatti, è prendere Billing e non tenersi Folorunsho, che poteva sostituire McTominay ed Anguissa, chi ha fatto queste scelte deve assumersi le responsabilità. Ad oggi comunque il Napoli è primo in classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter. Bisogna stringere i denti, è fisiologico, gli azzurri se la giocano eccome per lo scudetto".