Graziani: "Contro a cristallizzazione classifica e playoff, o si continua o non assegniamo titoli"

Francesco Graziani, ex attaccante e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In un momento così difficile, così drammatico, anche parlare di calcio, delle prospettive ci aiuta un po' a combattere la paura. Se siamo ottimisti, anche nei confronti di questo maledetto virus, i nostri anticorpi reagiscono in maniera migliore. Pensare che il campionato possa ripartire il 2, il 7 o il 15 maggio e procrastinare la fine a luglio, con delle proroghe dei contratti, è importante per il buon umore e ci aiuta a combattere questa grande paura chiamata COVID-19. Non siamo diventati superficiali, parlare di calcio ci aiuta a distoglierci da tante brutte situazioni. Assurdo se il campionato venga assegnato con la cristallizzazione della classifica. Non mi piacciono neanche i playoff. O si continua o non si assegnano i titoli".