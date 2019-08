Graziani difende Milik: "Troppo scetticismo a Napoli su di lui, è tra i migliori in A"

Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha preso le difese di Arek Milik: "Secondo me a Napoli sono troppo scettici su Milik: è uno dei migliori in A. Sa alternarsi con Mertens, ma non penso che davanti ci sia bisogno di tanto. Serve più qualcosa in mezzo al campo, James sarebbe il massimo oltre a Elmas".