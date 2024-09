Graziani: "Il Napoli anche se va male finisce davanti a Juventus e Milan"

vedi letture

Francesco Graziani, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Bordocampo - I Tempo, trasmissione in onda su Radio Capri: "Il Napoli darà filo da torcere all’Inter per la vittoria del campionato. Se le cose dovessero andare male, lo vedo comunque davanti a Juventus e Milan. Innanzitutto, ha fatto una campagna acquisti ottima alla fine del mercato, comprando giocatori funzionali all’idea del suo allenatore, e poi non ha le coppe. Non avere impegni internazionali è un vantaggio enorme: niente trasferte impegnative con rientri la mattina seguente, meno infortuni, e altre difficoltà. Allenarsi tutta la settimana rende tutto più semplice

Sulla Roma: “Sono arrivati giocatori bravi all’ultimo momento, ora bisogna metterli in condizione e lavorarci per farli arrivare a una buona condizione fisica. Molti di loro non hanno fatto nemmeno un’amichevole estiva. La Roma è migliorata, ma bisogna dare il giusto tempo ai nuovi giocatori per raggiungere la forma migliore.”