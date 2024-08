Graziani: “Lukaku? Se va al Napoli da Conte chissà che non ritorni ad alti livelli”

vedi letture

Ciccio Graziani, storico attaccante di Torino e Roma, Campione del Mondo nel 1982 con l'Italia al Mondiale di Spagna, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

Ciccio Graziani, storico attaccante di Torino e Roma, Campione del Mondo nel 1982 con l'Italia al Mondiale di Spagna, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva. All'ex attaccante è stato chiesto un giudizio su chi sarà il prossimo bomber del campionato di Serie A: “Sono davvero curioso di vedere in Italia, alla Roma di Daniele De Rossi, un attaccante come Dovbyk, viene da una grande stagione in Spagna, al Girona, capocannoniere della Liga. Poi naturalmente ci sono i nomi, che sono sempre i soliti.

Lautaro Martinez si confermerà ai suoi livelli all'Inter e devo dire che se Lukaku alla fine andrà a Napoli da Antonio Conte, chissà che non potremmo rivederlo ad alti livelli".