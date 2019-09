Graziani: "Mi gioco lo scudetto al Napoli, ho scritto a Carlo. Juve? Parma, Verona e Brescia meritavano il pari"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex attaccante Ciccio Graziani: "Critiche a tutti gli allenatori tranne al primo in classifica? Sì, dipende alla fine dalle aspettative di ogni squadra. Conte le ha vinte tutte, Sarri è criticato perché viene dopo uno che ha vinto tutto in Italia, ma a livello visivo giocava meglio la squadra di Allegri e quest'anno la Juve s'è rinforzata con Rabiot, Ramsey, De Ligt, è più forte di quella di Allegri ma non convince ed ha vinto col Parma soffrendo, così come il Brescia, il Verona e tutte meritavano il pareggio. La Juve è abituata in un certo modo e pure chi era contro Allegri ora lo rimpiange. Scudetto? Io voglio capire la quota dello Scudetto al Napoli, registratela questa intervista dopo il ko col Cagliari. Ho scritto subito dopo la partita ad Ancelotti che è un incidente di percorso e che la squadra gli darà grandi soddisfazioni e lui mi ha detto che è sicuro anche lui di questo. Queste partite sfortunate capiteranno anche ad altre squadre, vedrete. Il Napoli farà una grande prova col Brescia, poi i risultati non sono mai scontati".