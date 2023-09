Graziani: "Napoli più debole nei ricambi. Lindstrom non è il sostituto di Lozano"

Ciccio Graziani, opinionista ed ex campione del mondo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva

TuttoNapoli.net

Ciccio Graziani, opinionista ed ex campione del mondo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva: "Il Napoli, a mio avviso, resta una squadra molto forte. Se in Portogallo avesse chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti sul Braga non avrebbe rubato nulla. La compagine di Rudi Garcia ha creato tante occasioni da gol che però non è riuscito a capitalizzare.

Il Napoli tornerà a grandi livelli anche se la vedo più debole nei ricambi. Kim non è stato adeguatamente sostituto. Inoltre Lozano è andato via e Lindstrom non è stato ingaggiato per sostituirlo anche perché è un trequartista, non sicuramente un esterno di fascia anche se può giocare anche lì.

Griglia scudetto? Vedo Inter, Napoli, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. Non vedo i bianconeri all'altezza delle big".