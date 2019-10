Graziani non ha dubbi: "Caso Insigne? E' successo qualcosa, ora chieda scusa e vada avanti"

Ciccio Graziani, allenatore ed ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se fossi Insigne intanto chiamerei mio fratello e gli direi di parlare con me, non sui social con degli sfoghi, e che posso parlare anch'io se ho qualcosa da dire. Ancelotti ha sempre messo davanti il collettivo. In maniera molto elegante, sia lui che la società, hanno messo Insigne in tribuna. Ma sotto c'è dell'altro sicuramente. Insigne ne esce bene per immagine, ma sono convinto che sia successo dell'altro. Qualsiasi cosa sia accaduta, basta chiedere scusa, non cadere nelle trappole e restare riflessivo. Avrà tutto il tempo per dimostrare la sua bravura".