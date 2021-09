Graziani: "Osimhen è cresciuto. L'anno scorso si mangiava tanti gol, quest'anno ti castiga"

Francesco Graziani, allenatore ed ex attaccante, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen e Abraham si somigliano molto nei movimenti, nel modo di interpretare la partita, ma chiaramente Osimhen è più inserito. Il grande vantaggio del nigeriano è non dare mai un punto di riferimento certo ai centrali avversari. Si muove tanto, va a cercare lo spazio e fa male. A differenza dell'anno scorso Osimhen concretizza di più. L'anno scorso si mangiava dei gol facili, quest'anno invece castiga".