Graziani perplesso su Petagna: "Non ti dà grande affidabilità per creare un nuovo ciclo"

Ciccio Graziani, ex attaccante, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Petagna non fa sognare i tifosi, è un buon acquisto, può crescere, ma non mi fa impazzire. Per creare un ciclo nuovo Petagna non ti dà grandissima affidabilità. Non puoi pensare che nei prossimi anni possa farti oltre 20 gol. Nella rifondazione devi stare attento, il mercato è stato ottimo, ma un ciclo è finito e non è detto ci sarà subito competitività".