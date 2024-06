Graziani: "Persi una scommessa con Conte su Giaccherini, vi racconto"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’arrivo di Conte è sinonimo di garanzia, di competitività e di voglia di vincere. Poi dipenderà dai giocatori che avrà a disposizione. Il Napoli perde tanto senza Osimhen, ma l’arrivo di Antonio ricrea quell’entusiasmo nei confronti della tifoseria. Io persi una scommessa con Conte su Giaccherini. Quando lo prese gli dissi che non si sarebbe rinforzato con uno che veniva dal Cesena, lui mi disse ‘vuoi vedere che con me arriva in nazionale?’. Così andò. Lui si vede nel progetto Napoli che è pilotato da lui e da Manna, lui è bravo a rivitalizzare i calciatori. Appena fa i colloqui coi ragazzi si innamoreranno di lui.

Sostituto di Osimhen? Dipende da come vorrà giocare Conte. Conte andrà alla ricerca di due giocatori importanti che possono fare la differenza. Si parlava di un ritorno di Lukaku in Italia, a Napoli, perchè con Conte ha avuto un rapporto straordinario. L’Italia di Spalletti? Con Scamacca abbiamo trovato il centravanti che cercavamo. Mi auguro che il ragazzo faccia bene, ha migliorato il reparto offensivo. Non partiamo coi favori del pronostico, ma giocare contro di noi sarà dura”.