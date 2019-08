Graziani scettico: "Non prenderei Lozano, meglio James per Ancelotti"

All'ormai conosciuto interesse per Mauro Icardi si affianca la pista Llorente, nuovo obiettivo del Napoli, e così ci si chiede quale dei due è il profilo più adatto per il progetto Ancelotti. Queste le dichiarazioni a tal proposito di Francesco Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "A mio avviso, in termini di funzionalità Icardi si adatterebbe molto meglio al gioco di Ancelotti rispetto a Llorente. D'altro canto io non prenderei Lozano, di esterni il Napoli ne ha e anche di un certo spessore, per questo prenderei James Rodriguez data anche la richiesta del tecnico. Mi sembra che il presidente voglia investire su giocatori facilmente rivendibili".