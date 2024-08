Graziani: "Se Lukaku va a Napoli da Conte, potremmo rivederlo ad alti livelli"

L’ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha commentato così a Radio Sportiva gli scenari per il ruolo di capocannoniere degli attaccanti in Serie A

L’ex giocatore ed allenatore Ciccio Graziani ha commentato così a Radio Sportiva gli scenari per il ruolo di capocannoniere degli attaccanti in Serie A per la prossima stagione, soffermandosi anche sul possibile arrivo di Lukaku al Napoli: "Sono curioso di vedere in Italia Dovbyk, viene da una grande stagione al Girona, capocannoniere della Liga. Poi i nomi sono sempre i soliti. Lautaro si confermerà e se Lukaku va a Napoli da Conte chissà che non potremmo rivederlo ad alti livelli»."