Graziani: "Se manchi di rispetto a un massaggiatore Conte si arrabbia da morire!"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha trovato l’ambiente ideale per lavorare, chiunque sarebbe arrivato a Napoli dopo un decimo posto avrebbe fatto meglio. Però Conte ha recuperato alcuni calciatori grazie al suo carisma. Se a Napoli fosse arrivato De Zerbi sicuramente sarebbe ripartito bene, ma non sappiamo se avrebbe inciso sulla mente dei calciatori che l’anno scorso sono andati malissimo. Conte ha la pazienza e la voglia di condividere tutto coi suoi calciatori, ma se sbagli con lui è un problema e non te la fa passare liscia.

Un errore capita a tutti, ma per Conte non devi sbagliare nei concetti e nel rispetto. Se Conte vede che un suo calciatore manca di rispetto ad un massaggiatore si arrabbia da morire. Al di là della sconfitta di Verona che fu inspiegabile, ma Conte ha portato i risultati. L’allenatore vive di risultati, se fai risultati sei idolatrato e se non li fai vieni sempre giudicato per i risultati. Lui ci ha messo la faccia su tutto, poi la medicina di ogni male sportivo è la vittoria e meglio di così non poteva partire. Non dimentichiamoci del lavoro che fa Lele Oriali, fa un qualcosa di certosino tra Conte e la società o tra lui e i calciatori. Se ti parla Lele sei costretto ad ascoltarlo. Son convinto che in tante circostanze Conte fa parlare Oriali che è più morbido”.